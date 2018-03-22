Частная армия Януковича взяла под контроль стратегические объекты в Украине

Ответственный за содержание в колонии лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и нынешнего Генерального прокурора Юрия Луценко – первый заместитель Главы государственной пенитенциарной службы (2010 – 2014 годы), генерал-лейтенант Сергей Сидоренко стал руководителем крупнейшего в стране вооруженного формирования частного типа. Об этом говорится в статье ««Смотрящий» за безопасностью », опубликованной сегодня на сайте «From-ua» .

Украинская федерация профессионалов безопасности (УФПБ) – крупнейшее объединение частных охранных структур – в 2014 году получила нового президента – бывшего первого заместителя Главы государственной пенитенциарной службы, генерал-лейтенанта Сергея Сидоренко… Сегодня УФПБ – это мощная разветвлённая структура, легально контролирующая не только государственные стратегические объекты, но и готовая оперативно вмешаться в любое силовое противостояние в масштабах всей страны.

Частная армия Сергея Сидоренко включает 84 легальных охранных предприятия, располагает национальной сетью реагирования в количестве 600 автомобилей, которые дислоцируются в 190 населенных пунктах Украины. Взяты под охрану и полностью контролируются объекты органов власти и градообразующих предприятий.

«Как правило накануне президентских выборов социально-политическая обстановка в стране прогнозировано заостряется оппозиционными политиками, особенно выходцами из окружения Януковича. В связи с этим есть большие опасения, что планомерное (на протяжении 4 лет) создание г-ном Сидоренко “Стратегического альянса безопастности” связано с обеспечением, в случае необходимости, силовой поддержки политического бомонда времен Януковича, в том числе и по захвату стратегических объектов, а также органов власти, охрана которых уже обеспечена или будет обеспечена вышеуказанным альянсом», – пишет автор.

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