Бизнес, который принес бюджету Украины более 50 млн грн налогов за 5 лет, пытаются уничтожить – заявление собственника

Успешный законный бизнес, который за последние пять лет уплатил в бюджет Украины более 50 млн грн налогов, пытаются уничтожить, используя надуманные уголовные обвинения, в частности, якобы в финансировании терроризма. Об этом говорится в открытом заявлении предпринимателя Ольги Еременко, являющейся собственником ресторанно-гостиничного комплекса «Караван» в с. Ходосовка Киевской области.

«Почти год назад я приобрела «Караван», и даже представить не могла, что это станет началом уничтожения всего моего бизнеса, а также бизнеса моих партнеров – мы за пять лет уплатили в бюджет Украины совокупно более 50 млн грн. налогов от деятельности в сфере строительства, аренды недвижимости и функционирования детских развлекательных центров. И только «Караван» принес убытков на более чем 250 тыс. грн., поскольку деятельность этого комплекса полностью заблокирована правоохранительными органами и ситуация постоянно обостряется», – говорится в заявлении предпринимателя.

После приобретения «Каравана» О.Еременко узнала, что в отношении бывшего владельца в 2017 году расследовалось уголовное производство №12017100100008734 – по вопросам финансирования ремонта в помещениях Посольства Азербайджана в Украине. Бизнесмен подчеркивает, что комплекс не имеет отношения к посольству, и на момент продажи никаких запретов или ограничений не существовало, поэтому сложно было представить, что уголовное дело переквалифицируют уже с прицелом на нового владельца. В сентябре 2018 г. О.Еременко узнала, что в «старом» уголовном производстве появилась новая статья – 197 (самозахват земельного участка). Однако, предпринимателю удалось доказать, что земля принадлежит государству и находится в аренде на законных основаниях – есть решение Киевской областной государственной администрации. Между тем, как отмечает О.Еременко, ее постоянно вызывали на допросы, звонили неизвестные, а также приглашали в посольство с целью «решить вопрос». Как утверждает предприниматель, ей предлагали переписать приобретенное имущество на других лиц.

«Мое имущество арестовали, запретили пользоваться, потому что оно признано вещественным доказательством в рамках уголовного производства, открытого по заявлению посольства Азербайджана. На последнюю встречу в посольство я пришла с адвокатом Сергеем Герасимчуком – я в очередной раз отказалась переоформлять свой бизнес. Это было 21 июня. А уже 26 июня в мой офис, квартиру, в помещения, которые принадлежат моим бизнес-партнерам, ворвались с обысками – на основании того, что к уголовному производству добавилось еще одно обвинение согласно с ч. 2 ст. 258-5 УК (финансирование терроризма)», – отмечает предприниматель. О.Еременко удивлена, потому что с 2012 года не проживает в Донецке, а ее предприятие на оккупированных территориях «отжали», как и у многих других: «Я физически не могу ничего переоформить на территории т. н. ДНР, как и большинство других переселенцев, и это не является основанием для уголовных обвинений. А мои партнеры вообще никогда не вели дела в Донецке. Тем не менее, у нас изъяли уставные документы на все предприятия, забрали договоры, технику, печати под надуманными предлогами, так что это, если не рейдерство?» – задает риторический вопрос О.Еременко. На сегодня, утверждает она, предпринимательская деятельность ее и партнеров Анара Мамадова, Гулама Алакбарова, целиком заблокирована, при этом никаких обвинений не предъявлено. Это абсолютно незаконные действия, они преследуют цель полностью уничтожить бизнес, который прозрачно более пяти лет платит миллионные налоги в бюджет Украины, убеждена предприниматель.

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