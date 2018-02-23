Быстрая и надежная уборка после ремонта по доступным ценам

Ремонт в доме – это всегда головная боль для хозяйки. Как правило, по его окончанию именно ей приходиться отмывать все от красок и прочих строительных растворов. На этот процесс может уйти порой даже несколько дней. А сколько ваших сил и нервов уходит на уборку? Стоит ли это того? Особенно если на сегодняшний день вы можете воспользоваться услугами специализированной компании, которая сделает всю работу за вас? Вас только нужно позвонить и заказать выезд работника.

Что входит в уборку после ремонта

Уборка помещений после ремонта – это весьма востребованная услуга на сегодняшний день. Это и не странно, ведь помимо того, что вам не потребуется заниматься этим делом самостоятельно, вы также не будете тратиться и на покупку чистящих средств. Работники компании во время уборки используют безопасные вещества, которые не способны нанести вред здоровью жильцов дома.

Как правило, уборка дома после ремонта включает в себя ряд следующих действий:

первоначальная очистка комнат (сбор, упаковка и вывоз оставшегося строй -материала);

удаления пыли, образовавшейся во время ремонтных работ с помощью специального пылесоса;

удаление пятен с поверхностей (засохших капель краски, грунтовки и т.д.);

мойка и полировка окон и дверей;

влажная уборка помещения и т.д.

Стоимость уборки после ремонта рассчитывается для каждого клиента по-разному. Главными признаками, которые учитываются при определении цены можно назвать размер убираемой площади (квадратура квартиры, дома или же коттеджа), степень ее загрязнения, а также количество выполненных услуг. При необходимости вы также можете оговорить с менеджером и стоимость дополнительных работ по уборке дома.

Почему стоит доверить уборку после ремонта профессиональным клининговым компаниям

Помимо очевидных преимуществ, о которых мы уже говорили в начале статьи, стоит также отметить:

специализирующиеся компании на уборке дома после ремонта заключают с вами контракт. Они несут ответственность за все виды работ, которые проводились в вашем жилище;

работники клининговых компаний используют профессиональное оборудование в своей работе, а также высококачественные моющие средства;

специалисты такого рода компаний знают, как правильно удалить грязь из разных материалов, не повредив при этом поверхность;

пользуясь услугами специализированных по уборке дома компаний, вы сможете хорошо сэкономить время и потратить его с пользой для себя.

Почему стоит выбрать компанию «Проф Сервис»

Наша компания позволяет быстро и легко справиться с уборкой дома после ремонта. В этой сфере мы работаем уже не первый год. Наши работники могут справиться с уборкой коттеджей после ремонта любой сложности, детальнее тут http://cleaningservice.kiev.ua/uslugi/uborka-posle-remonta/. С нами вы сможете сэкономить не только свое время и нервы, но и деньги. Мы постоянно проводим для постоянных клиентов скидки и разного рода акции. Выбирая нашу компанию, вы всегда можете быть уверены, что получите высококачественное обслуживание!

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