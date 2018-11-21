Будинок з химерами вирішили реставрувати

В Києві реставрують президентську резиденцію Будинок з химерами за адресою вулиця Банкова, 10

Вартість робіт оцінили в 18,4 млн грн.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на сайті державних закупівель Prozorro вказаний до 27 листопада. Початок аукціону призначений на 28 листопада.

Завершити реставрацію Будинку з химерами планують до кінця 2019 року.

Йдеться про реставрацію фасадів пам’ятки архітектури, низку внутрішніх робіт облаштування нової схованої відмостки, реставрація підлоги, даху, ґанку, вікон, дверей, балконів, тераси, заміна зливних труб. Передбачений також ремонт численних скульптур. Без додатку про озеленення території, тендер передбачає виконання 810 пунктів робіт з реставрації Будинку з химерами.

За матеріалами Depo.Київ