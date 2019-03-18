Будівництво і архітектура: жінки задають стандарти

14 березня 2019 року Академія будівництва України спільно з журналом «Оксамит» та БФ «Крила» провели спільний проект «Ти зіткана з весни!».

Цього року за ініціативи віце-президента АБУ, керівника незалежної експертної компанії «ПРОЕКСП» Віктора Лещинського на заході, який відбувся в Національному університеті будівництва і архітектури України, зібрали і відзначили сильних і талановитих жінок вітчизняної будівельної галузі. Про неповторних українок, завдяки яким розбудовують і розвивають міста, а також про особливості жіночого стилю в по-чоловічому сильній професії спілкуємося з Віктором Лещинським.

–Пане Вікторе, ця подія, присвячена прекрасній половині будівельної галузі і людства загалом, напевно, є однією з соціальних ініціатив, яку підтримує Академія будівництва України?

–Я ініціював цю зустріч разом з журналом «Оксамит», щоб наголосити, що жінка – це Берегиня, зокрема, і всієї будівельної галузі. Лише поряд з жінками чоловіки будують майбутнє незалежної європейської країни. І важливо приділити увагу жінці, як тій постаті, на якій тримається багато речей, саме на початку весни, коли все розквітає, коли починається життя. А чоловіки – лише деталі того механізму, котрий постійно крутять жінки.

-Тобто жінка задає стандарти? Вона надихає, зокрема, й коли йдеться про будівельну галузь?

– Звичайно! У нашій галузі на передових ролях завжди жінки. Це відомі архітектори України, проектанти, будівельники, начальники управлінь капітального будівництва областей. Це все жінки. І якщо загалом порівнювати з чоловіками, то жінки в багатьох аспектах більш витримані. Навіть деколи у них і краще виходить, ніж у чоловіків. Бо жінка разів із десять подумає перш, ніж прийняти рішення, все зважить і тоді все буде правильно і якісно.

– Академія будівництва України – це ж все-таки структура, де працює багато чоловіків?

– Так. Але Академія будівництва України вже трансформує своє коріння і започатковує багато нового. Ми залюбки запрошуємо до партнерства, до співпраці всіх працівників будівельної галузі, науковців, освітян, професійних будівельників, дизайнерів, котрі хочуть реалізувати свій потенціал в галузі. І це дедалі більше жінок і дівчат, які за підтримки Академії можуть втілити в життя власні великі амбітні проекти. Ми цьому всіляко сприяємо.

– Скільки жінок зараз працює в структурі організації?

– На сьогодні апарат Академії будівництва складають жінки. І щоденну роботу в Академії виконують саме жінки. Наприклад, керівник патронатної служби президента Академії будівництва України – це неймовірна жінка Олена Валентинівна. І господарсько-економічний напрям також очолює жінка, людина з великої літери, яка вже багато років присвятила Академії. І можу сказати, що щоденну кропітку працю, котру, можливо, явно і одразу не видно, виконують саме жінки. Скрупульозно, правильно, гарно, з великою перспективою і любов’ю до роботи.

Якщо ж говорити про нашу експертну компанію «ПРОЕКСП», то в штаті організації зараз працює 22 жінки. І таку ж кількість дівчат та жінок залучено на «аутсорсі». Оскільки організація дуже потужна – має 18 представництв по Україні. І в деяких регіонах на передових позиціях саме жінки, які також дуже добре виконують свою роботу.

– Якщо безпосередньо говорити про соціальні ініціативи, започатковані Академією у контексті жінок, то які вони? Які вже почали реалізовуватися, а які ще плануються?

– Насамперед, хочу зауважити, що жінка – це той партнер по роботі, на якого завжди можна покластися, сподіватися, що вона виконає поставлене завдання, аби спокійно займатися своїми директорськими справами. Щодо ініціатив, я більше скажу, напевно, про наше підприємство «ПРОЕКСП». Минулого року були започатковані профспілки нашої організації. Лідером, звичайно, є чоловік, але основний кістяк цієї організації складають жінки. Це понад 18 жінок, які безумовно є рушійною силою. І хоч би що ми доручали профспілкам або коли профспілки ставлять завдання перед нашою організацією, то ці питання вирішуються на найвищому рівні і з великою любов’ю.

– А як саме жінки задають стандарти у цій галузі? Напевно ж є якась особливість і жіночий стиль?

– Так! У нашій організації стиль задають саме жінки. Тому, що вони є основними контактерами і з замовником, і з виконавцем. Це наші дівчата-менеджери. Кожного дня, починаючи з 8-ї ранку, у нас стандартно вранішня кава. І саме дівчата започаткували цю традицію ранкового кавування або чаювання. Після цього, вже о пів на дев’яту, починається активна робота, і вже вся Україна на ногах. Тому що наші активні дівчата починають телефонувати і мерам, і губернаторам, і директорам підприємств, піднімаючи той необхідний тонус і задаючи той темп роботи саме в нашій справі надання експертних висновків, вимагаючи чіткого виконання правил і якісного виконання роботи і від наших співробітників-чоловіків, і від наших замовників, котрі вимагають якісний продукт. Така активна позиція дівчат нашої організації спільно з зусиллями всього колективу організації за підсумками 2018 року вивели наше підприємство на перші місця у галузі. І взагалі ставлення до жінок, до дівчат нашого колективу дуже специфічне, воно сповнене любов’ю кожної людини. Деколи в якихось організаціях ви інколи спостерігаєте підвищення тону у спілкуванні, натомість наші дівчата своєю посмішкою завжди розтоплять ту кригу замовника або виконавця, яка може інколи виникати у стосунках роботодавця та виконавця.

– Пане Вікторе, Ви маєте досвід роботи в різних колективах. Яким чином, як керівнику, Вам вдається досягти такого балансу, аби і жіноча скрупульозність і чоловіче глобальне мислення гармонійно поєднати для отримання якнайкращого результату в роботі і, зрештою, у всій будівельній галузі?

– Так сталося, що в професійному плані, по життю, зі мною постійно поряд сильна жінка. І це не просто заступник. Це людина, на яку можна покластися, це друг, це берегиня нашого колективу, нашої професії. Сильна характером і духом, вона зупиняє від квапливих необдуманих кроків, які інколи хочеться зробити. Тоді ми обдумуємо ситуацію і приймаємо зважене рішення. Мені здається, це правильно – прислухатися одне до одного. Тоді і є необхідний баланс.

– Сьогодні ви плануєте вітати жінок і дівчат, які пліч-о-пліч працюють з Вами?

– Сьогодні ми плануємо вітати всіх жінок і, мабуть, не лише України. Взагалі свято весни і створене для жінки, для дівчинки. Тому що саме весна надає, так би мовити, крила любові, крила впевненості в діях. І в робочій обстановці, і в домашньому колі жіноча сила думки надихає чоловіка.

Жінки нам постійно підказують. І успіх чоловіка повністю залежить від тієї жінки, яка перебуває поряд. І досягнення і зрушення, які ми робимо щоденно. Бо що чоловіку треба? Зовсім нічого. Автомобіль, якийсь куточок, маленька квартира. І все. А жінці треба і велику кухню, і просторі веранди, і персональний автомобіль і, мабуть, поїхати кудись відпочити. А коли вже доходить до дітей, то це вже збільшується вдвічі, втричі.

– Пане Вікторе, що б Ви побажали жінкам? І не лише в контексті свята весни.

– Постійно протягом останніх п’яти років ми проводимо саме тематичні зустрічі, бесіди, конференції, а тут така унікальна можливість поспілкуватись про прекрасне. А прекрасне створює і архітектор, і будівельник. А тут ми ще й поряд із жінками. І жінка сьогодні головна на цьому святі.

Тому я хочу не побажати, я хочу сподіватись, що кожна людина – це особистість. І кожен повинен мріяти про щось таке величне і світле. Йти до цієї мети впевнено. А жінка, напевно, більш сильна духом для реалізації і втілення цих мрій.

Текст: Тиана Сергійчук

Фото: Роман Ткаченко

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