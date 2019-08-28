Бруд в ЗМІ проти міністра МВС Арсена Авакова лише зіграє йому на руку – експерт

Експерт радить Авакову та іншим міністрам відзвітувати про свою діяльність.

– Троллінг-акція проти Авакова – що це? Помста порохоботів (на чолі з їх шефом) та інших ображених? «Заказуха», щоб зірвати його перепризначення в Уряд? Скоріше за все, і те і інше – поділився роздумами політолог Володимир Фесенко – Троллінг-акція проти Авакова – що це? Помста порохоботів (на чолі з їх шефом) та інших ображених? «Заказуха», щоб зірвати його перепризначення в Уряд? Скоріше за все, і те і інше – поділився роздумами політолог Володимир Фесенко у своєму Фейсбук. – Наявність там різних сумнівних персонажів, зокрема з одіозної С-14, тільки дискредитує цю акцію. Але, як це не парадоксально, це скоріше зіграє на користь Авакову.

“Замість тупих замовних акцій краще було б провести серйозну дискусію про необхідність нової хвилі реформи в МВС – продовжив експерт. – До Авакова можуть бути різноманітні претензії, але у нього були і серйозні досягнення – від важливої ролі у сприянні створенню добробатів у 2014 р., а потім їх інтеграції до лав Нацгвардії, до реформи поліції (при всій її неоднозначності) і до забезпечення чесних виборів в електоральному циклі 2019 року. Я б радив Авакову, як і іншим міністрам, відзвітувати про свою діяльність. Звітувати є про що. А ми б про це подискутували. Уряд Гройсмана такий загальний звіт зробив. І це правильно. Зараз, перед відставкою, це було б доречно зробити і окремим міністрам”.

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