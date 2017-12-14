Бренды Odlo и Craft – лучшие мировые производители термобелья

Качественное термобелье является главным атрибутом активного зимнего времяпровождения. Оно становится надежным панцирем, защищающим от негативного воздействия погоды в холодный период года.

Популярность термобелья возрастает с каждым годом. Это напрямую связано с тем, что люди все больше влюбляются в зимние виды спорта и желают заниматься ими даже при сильных морозах. Термобелье — это специально разработанная одежда для эффективного отведения влаги и поддержания оптимального уровня тепла.

На сегодняшний день множество мировых лидеров по производству спортивных товаров занимаются изготовлением термобелья. Но, благодаря своей настойчивости, одними из лучших стали компании Odlo и Craft. Именно они смогли достичь в своей продукции идеального соотношения непревзойденного качества и доступной ценовой политики. Давайте познакомимся с ними.

Odlo — верность традициям с помощью современных методов

Термобелье компании Odlo характеризуется высокой прочностью и натуральностью материалов. Эти черты сопровождают продукцию бренда на протяжении всего его существования. Он был основан в 1946 году. Его создателем стал норвежец Оддо Лофтеруд, который сам разработал специализированную защитную одежду для лыжного спорта. Изначально к ней относились достаточно скептически, но после того как Хальгейр Бренден (норвежский лыжник) выиграл в данной экипировке Олимпийские игры, она обрела мировую известность.

В 1986 году бренд Odlo переместился в Швейцарию и занялся масштабным производством термобелья, экспортируемого во множество других стран. Одежду бренда почитает большое количество профессиональных спортсменов. Дело в том, что она характеризуется высокой функциональностью, что обеспечивается использованием собственных технологических решений Odlo. Среди самых популярных технологий изготовления термобелья:

PrimaLoft® — специальный материал из тонко переплетенных волокон, которые образуют сетку воздушных мешков. Это позволяет отлично удерживать тепло, не пропуская при этом холод. Effect by ODLO — обработка тканей ионами серебра, что отлично предохраняет от развития бактерий и появления неприятных запахов. WINDSTOPPER — надежная прослойка, защищающая от морозного ветра. Несмотря на это, она обладает превосходным газообменом.

Craft — на пути к будущему

Компания Craft — один из самых прогрессивных производителей спортивных товаров. На сегодняшний день ее продукция экспортируется более чем в 70 государств и пользуется небывалым спросом. Свой путь бренд начал 40 лет назад в 1977 году в Швеции. Сперва он ориентировался на разработку военной формы, но потом значительно расширил свое направление деятельности.

Популярность Craft заслужила благодаря тому, что создала целую серию технологий, значительно увеличивающих возможности одежды. В производстве термобелья она использует запатентованный материал WARM. Это чрезвычайно легкая ткань, которая сохраняет тепло, поддерживая оптимальный микроклимат, независимо от температуры окружающей среды. Она изготовлена из натуральной пряжи, не вызывающей раздражений и приятной к телу.

В 2017 году компанией была представлена новая коллекция термобелья, которая пришлась по душе абсолютно всем категориям населения. Любимчиками среди спортсменов стали такие модели данной линейки как: Craft Active Extreme 2.0 Pants, Craft Active Comfort RN и CRAFT Active CN. Они идеально подойдут как профессиональным спортсменам, так и новичкам.

Где же приобрести термобелье Odlo и Craft?

Оригинальное термобелье компаний Odlo и Craft легко купить в интернет магазине Estafeta.com.ua. Он считается лучшим поставщиком качественной одежды, обуви и аксессуаров от известных мировых брендов. Estafeta предлагает широкое разнообразие термобелья по доступной цене, заказать которое можно в режиме онлайн круглосуточно.

Живите активно, занимаясь зимними видами спорта! А в это время о Вашем здоровье и комфорте позаботится качественное термобелье!

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