“Борець з корупцією” нардеп Голуб забрехався

Законотворча робота обранця з Черкащини спрямована на захист інтересів великих агрохолдингів, власниками яких є представники українського олігархату.

Ніби–то опозиційний до влади нардеп Владислав Голуб, із 197 виборчого округу, піариться більше ніж працює. На своїй сторінці у соціальній мережі молодий політик зазначає, що вибиває гроші з Кабміну для округу, що бореться з корупцією у містах, що навіть у Страсбурзі спілкується з президентом про проблеми округу.

Але що це? Гарант про зустріч з Голубом чує вперше. Гроші, які начебто “вибивав” наш герой на округ, виділені урядом на підставі листа губернатора, а нардеп тут ні до чого. Люди, яких він називає корупціонерами просто не вміють дерибанити державні кошти, а відтак – не діляться.

Хоча все це – квіточки, у порівнянні з останньою законотворчою діяльністю нардепа.

Зокрема народний обранець нещодавно підтримав законопроект, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей та так звану «пенсійну і медичну реформи». Своїми діями Голуб викликав шквал обурень. Так Вадим Стоянов, помічник голови фрації ВО «Свобода» у Київраді, на своїй сторінці у Фейсбуці заявив: «Я довго мовчав, але мені соромно за таких депутатів Верховної ради. Я не писав нічого про пенсійну реформу, яку Владислав Голуб підтримав. Сьогодні межу терпимості перевищено. 6 жовтня 2017 року цей поважний пан здав національні інтереси…»

Але і без цих гучних голосувань є доволі непомітна, але важлива законотворча робота обранця з Черкащини і спрямована вона на захист інтересів великих агрохолдингів, власниками яких є представники українського олігархату.

Зокрема Владислав Голуб подав поправку до законопроекту під номером 4922 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства». «Поправка Голуба» передбачає вилучення із чинного Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» норми яка мала вступити в дію з 1 січня 2018 року і передбачала, що розподіл бюджетних дотацій для агропідприємств здійснюється у сумі не більше ніж 150 мільйонів гривень на одного сільськогосподарського товаровиробника на рік з урахуванням пов’язаних з таким товаровиробником осіб. Таким чином молодий політик допомагає давньому другові родини олігарху Косюку, завдяки якому хлопець і з’явився на політичному олімпі.

Черкасьці ж пов’язують з ім’ям пана Голуба не лише законотворчу діяльність та постійні скандали на окрузі, а й «політичний дах» для ОЗГ міста Черкас.

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