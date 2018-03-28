Бізнес-партнер поневолі: як українську державну компанію змушують платити оккупантам

Тимчасова анексія Криму стала не тільки викликом для всієї України, але й реальною загрозою для діяльності державних підприємств. Особливо таких, як ПрАТ«Київ-Дніпровське МППЗТ», що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Користуючись ситуацією, нечисті на руку «бізнесмени» на окупованому півострові просувають свої інтереси, а українські суди їм у цьому, на жаль, потурають.

Нагадаємо, за рішенням суду, залізничне держпідприємство «Київ-Дніпровське МППЗТ» має сплатити на користь ППФ «Протос» 23,01 млн грн, що включає суму боргу, неустойки, а також інфляційних втрат і 3% річних за товари, нібито поставленідвом кримським філіям підприємства у березні 2014 року. На той момент АР Крим була офіційно визнана окупованою, і «Київ-Дніпровське МППЗТ» втратило контроль над своїми філіями, які там розташовані.

Коротко про історію питання: згідно з наданими суду ППФ «Протос» підроблених матеріалів, у грудні 2013 року ПАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» уклало угоду з ТОВ «Грандлайн Груп» на поставку запчастин та комплектуючих до тягового складу на загальну суму 10,63 млн грн: для Джанкойської філії на 6,39 млн грн та Красноперекопської філії підприємства на 4,24 млн грн відповідно. У сфальсифікованій угоді було зазначено, що постачальник – ТОВ «Грандлайн Груп» – за власний рахунок партіями мав постачати товар на склади філій згідно із заявками покупця – ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», у яких покупець мав додатково вказувати розмір партій і терміни їх поставки.

А далі почалося найцікавіше: як тільки у лютому 2014 року в Криму з’явились «зелені чоловічки» і 6 березня 2014 року парламент Криму прийняв рішення про приєднання до Росії, «Грандлайн Груп», яке у 2011 році перереєстроване у Севастополі, нібито здійснює поставку всього об’єму замовлених товарів на Джанкойську філію – того ж таки 6 березня, і на Красноперекопську філію – 11 березня. Далі, перереєстроване згідно російських законів, які діють на даний момент на окупованій РФ території, ТОВ «Грандлайн Груп» вже 30 квітня 2014 року відступило право вимоги боргу ППФ «Протос», що зареєстроване на території України.

Сьогодні ППФ «Протос» має на руках рішення господарського суду, підтверджене апеляційним судом, яким задоволено позов про стягнення з ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 23,01 млн грн. Однак треба зазначити, що ці рішення викликають більше питань, ніж дають відповідей.

Судів першої та апеляційної інстанції не збентежило ні відсутність товарно-транспортних накладних та заявок від ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» на поставку товарів, наявність яких передбачалась умовами наданого як доказ договору і фактично повинно було підтверджувати запит державного замовника на поставку товарів в уже окупований Крим, що само по собі було б дивно; ні апелювання до того, що договір поставки був підроблений, на що вказує відсутність проведення внутрішніх процедур укладення такого роду договорів – правоохоронні органи жодного разу не звернулися безпосередньо до філій з перевіркою, чи дійсно товари були поставлені, а у судів, на жаль, не викликала запитань сама абсурдність ситуації: якою логікою потрібно керуватися, щоб замовити поставку товарів для філій, які знаходяться на окупованій і непідконтрольній підприємству території?

Таким чином, незважаючи на цілий ряд нюансів і невідповідностей, які могли б кардинально вплинути на рішення, що приймаються, всі вони були відкинуті як незначні або ті, які не мають достатніх доказів. Незважаючи на заперечення представників ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», суд прийняв сторону ППФ «Протос» на підставі копій підроблених документів – договору, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів та рахунків на оплату.

У свою чергу ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» не залишилося нічого іншого, як звернутись до прокуратури із заявою, згідно якої було відкрито кримінальне провадження за статтями про шахрайство і підробку документів, а також подати касаційну скаргу до Верховного суду.

Вирішення ситуації, що склалася стане для України своєрідною перевіркою на те, чи готові ми на серйозні кроки щодо посилення захисту державних інтересів або залишимося зручним майданчиком для реалізації шахрайських схем.

Приватне акціонерне товариство «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» – компанія, 100% акцій якої належать державі в особі Міністерства інфраструктури України. Сьогодні товариство посідає друге місце після ПАТ «Укрзалізниця» в сегменті ринку промислових вантажів з часткою близько 10% і забезпечує залізничні перевезення вантажів для понад 700 великих українських підприємств, включаючи теплові та гідроелектростанції, атомніелектростанції, морські, річкові порти і аеропорти, підприємства Міністерства оборони України, підприємства хімічної промисловості та інші.

Від ретельності і об’єктивності дій прокуратури в рамках розслідування у даній справі, а також результатів розгляду касаційної скарги в суді в кінці березня залежить не тільки те, чи залишиться в силі прийняте на підставі сфальсифікованих документів рішення судів попередніх інстанцій про стягнення з ПАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 23,01 млн. грн по суті бюджетних коштів на користь пов’язаних з позивачем компаній, які знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим, а й те, яке майбутнє чекає Україну.

Хочеться вірити, що судді нового, реформованого Верховного суду, відібрані за результатами багаторівневих перевірок і тестувань, стануть гідним зразком очищення судової гілки влади від корупції, не дивлячись на зв’язки деяких з них з попередньою владою. Сподіваємося, що суд не допустить фінансування сепаратистів і окупаційної влади, а винних у шахрайстві і фальсифікації документів правоохоронні органи притягнуть до відповідальності.

Христина Шмідт – представник ПраТ “Київ-Дніпровське МППЗТ” в Міністерстві інфраструктури України

За матеріалами argumentua.com

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