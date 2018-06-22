Більше половини законопроектів парламенту неякісні – Олександр Соловйов

«Комітет виборців України проаналізував розроблені законопроекти депутатів за 2018 рік і дійшов висновку, що більшість з них неякісні та популістичні.

Це все що треба знати про якість нинішнього депутатського складу Верховної Ради», – сказав журналістам Олександр Соловйов, лідер партії «РОЗУМНА СИЛА».

За період січня-червня Головне науково-експертне управління Верховної Ради

надало експертні висновки щодо 160 законопроектів, зареєстрованих у 2018 році. Із них 99 або 62% було рекомендовано відхилити чи повернути на доопрацювання. У порівнянні із 2017 роком кількість законодавчого спаму зросла на 5%.

Експерти зазначають, що юридична некоректність і суперечливість нових законів вже існуючим законодавчим актам – основна проблема законів, які готують депутати. Наявність «законодавчого спаму» підтвердила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, пише Українська правда.

«Популізм та низький рівень професійних якостей нардепів призводить до неефективного використання коштів платників податків, за рахунок яких працює найвищий законодавчий орган України. Таким депутатам не місце в парламенті», – наголосив Олександр Соловйов.

В партії «РОЗУМНА СИЛА» наголошують, що за неякісну роботу депутата слід позбавляти мандата. На його місце має прийти той, хто відповідально працюватиме на благо суспільства.

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