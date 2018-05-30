“Бейбі бокс”: український уряд обіцяє забезпечувати немовлят пакунками з усім необхідним

Український уряд з вересня 2018 року після народження немовля забезпечуватиме всіх батьків спеціальними пакунками з усім необхідним для дитини в даний момент.

“З вересня кожна мама, яка народжує дитину, отримає від держави пакет для малюка як додаткову допомогу. Цей пакет буде містити все те, що необхідно дитині на перших порах. Він дійсно зібраний з любов’ю. Сотні тисяч українських сімей отримають таку допомогу”, – зазначив Гройсман.

“Бейбі бокс” буде коштувати приблизно 5 тисяч гривень. До нього ввійдуть дитячі серветки, пелюшки гігієнічні, присипка, масло, крем, силіконова соска, пустушка, фітозбори для ванни, дитяча пляшка, підгузки, ковдра, термометр, навчальні матеріали.

За матеріалами narodna-pravda.ua

Залиште свою думку!