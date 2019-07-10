Бандити палять майно лісгоспів та погрожують вбивством лісникам

Поки в офісі президента Зеленського міркують як ще ретельніше проконтролювати державні лісгоспи на предмет вирубки, сотні чорних лісорубів по усій країні безкарно вирубують гектари найцінніших порід дерев, не зважаючи на якісь там заборони чи вмовляння з екранів телевізорів.

Спроби державної лісової охорони хоч якось виганяти злодіїв з лісу наштовхуються на добре організований і, нерідко, збройний опір.

Найбільш складна ситуація у деяких лісових господарствах Житомирщини, Рівненщини – там вже давно порядкують банди бурштинокопачів. Ці все частіше користуються нелегальною рубкою через різке падіння цін на сонячний камінь.

Найгірше, що бандитам потурає частина правоохоронців. Провадження щодо самовільних рубок, збройного опору під час затримання, побиття лісників, які посміли захищати державний ліс, нищення їхнього майна розслідуються абияк. До усього горезвісні українські суди самі закривають провадження і,навіть, повертають крадений ліс «власникам». Безкарність породила справжню хвилю нападів на лісгоспи вже в масштабах країни.

Нещодавно на Кропивнянщині трапився випадок, який можна вважати апогеєм безвладдя в країні. Епіцентром протистояння лісників та лісокрадів став Онуфріївський лісгосп. Вже більше року тутешній директор Олег Деркач протистоїть місцевим бандитам, які вирішили нажитися на нелегальній вирубці. Приводом для порядкування з бензопилами в місцевих лісах «підприємець» Вардан Барсегян обрав дозвіл від тутешньої райради на впорядкування лісосмуг. Розповідаємо, щоб читачам було зрозуміло, що таке полезахисна лісосмуга у цій місцевості. Майже половина лісосмуги містить столітні дуби та граби впереміш з характерними для лісостепу ліщинами та осиками. Саме старі дуби найперше випилюють «лісовпорядники» Барсегяна. А щоб бути точними, вже випиляли, тому й перешли на державні ліси.

Лісосмуги практично і фактично не мають єдиного господаря в усій Україні через проріхи в законодавстві, через те протидіяти знахабнілим заробітчанам взялися лісники. Та вже перші спроби затримати людей Барсегяна викликали неадекватну реакцію місцевого авторитета: постійні погрози життю та здоров’ю співробітникам Онуфріївського лісового господарства та їх родичам змінили на зухвалі напади. Працівникам лісгоспу постійно били вікна, надходили погрози згвалтування та побиття. Заяви в місцеву поліцію ще більше погіршують ситуацію, адже їхні копії вмить надсилають бандитам. Саме після звернення головного районного лісівника до правоохоронців невідомі спалили його власний автомобіль.

Та по-справжньому беспрецедентний напад стався вночі, на початку липня цього року. Саме після того, як спецпідрозділ «Корд» обласного управління національної поліції вилучив більш як триста кубів краденого дуба з території фірм Барсегяна. Двоє невідомих кинули пляшки з займистою рідиною на трактори та інше майно державного лісгоспу.

«Нападники старанно ховали обличчя, – каже Олег Деркач, директор Онуфріївського ЛГ. Втрати для нас від підпалу дуже значні. Згоріло два трактора та навісний реманент для обробітку лісових насаджень, пошкоджено вантажний автомобіль. А ще станки, кущорізи, бензопили та багато іншого добра, що збирали роками. Відновити все одразу не вдасться. Фінансовий стан нашого підприємства ніяк не порівняти з господарствами північних регіонів. Ми живемо та працюємо на степовій та лісостеповій території. Звісно, що тут нормальний господар не буде пиляти та продавати нечисленні ліси. Образливо, що нас, державних працівників, просто ігнорують, і, фактично, залишають наодинці з бандитами. Хоча я, особисто, стукаюся у всі двері і прошу допомоги, аби вгамувати цю банду. У відповідь – лише обіцянки».

Керівниця обласного управління лісомисливського господарства Наталія Ревенко, як і її підлеглий, також оббиває пороги владних кабінетів. Каже, – обіцяли розібратися та захистити лісівників усі: і, тепер вже екс-голова ОДА, і начальник поліції Роман Коз’яков, і прокуратура та інші силовики. Єдиним наслідком нині стали чергові погрози від Барсегяна. І ще районний суд в Онуфріївці зобов′язав поліцію повернути (!) заарештований ліс. Що й було зроблено 9-го липня. Ще раз. Вкрадений ліс, було повернуто крадіям рішенням українського суду.

До слова, якщо хтось думає, що такі випадки поодинокі, то дуже помиляється. Ще один приклад з Буковини. Незаконно спиляні столітні дуби в Чернівецькому лісовому господарстві були повернуті судовим рішенням такому собі підприємцю Гуцуляку на підставі того, що на 300 кубометрів цінного дерева (з 1000 заарештованих поліцією) у цього пана були хоч якісь офіційні документи.

Наразі, начальник ГУНП у Кіровоградській області після тривалих вмовлянь журналістів таки прокоментував ситуацію. У звичному для людей Авакова стилі: працюємо, розбираємося, встановлюємо причетних. Тим часом простий районний лісничий, вже тепер сам-один, бо навіть його підлеглі просто бояться, їде чергувати в ліс, щоб не дати його вирубувати, свідомо розуміючи, що вже не раз спійманих ним крадіїв можуть знову відпустити. А вкрадене повернути – ба, це ж так вигідно багатим негідникам, які знову будуть погрожувати, трусити дорогими смартфонами перед обличчям, демонструючи листування з правоохоронцями. Чи як вже можна у цій ситуації назвати тих, хто мав би служити народу…

За матеріалами “РЕСУРС”

Залиште свою думку!