Балчун бросил УЗ и улетел отдыхать в США

На прошлой неделе главный реформатор украинской железной дороги уехал навестить родных в Польшу – сообщают собственные источники Политрады. «Забавно, но пробыл дома Балчун недолго

Из Варшавы он вылетел в США: Войцех Балчун решил устроить себе новогоднее турне по Флориде и немного задержаться в городе Майами – сказал по понятным причинам попросивший не называть себя чиновник в «Укрзализныци». – По-другому и не мог поступить человек с душой рокера. Проблема лишь в том, что глава правления ПАО “Укрзализныця” должен управлять стратегическим предприятием в периоды критических нагрузок, сопряженных с тяжелыми погодными условиями. Когда Балчуна критиковали за неадекватно высокие премии и компенсации, выплаченные самому себе и своей команде, то его боты в соцсетях рассказывали, что это нормальная европейская практика».

От себя добавим – нормальной европейской практикой является также увольнение руководителей высокого ранга за отдых в то время, когда пассажиры мерзнут в грязных вагонах (если подобное вообще в европейской практике возможно). Большие оклады предусматривают и большую ответственность.

Пресс-служба и публичная страница Балчуна пока молчат, как рыбы, отказываясь комментировать сложившуюся ситуацию.

Сам же реформатор со всеми вопросами отсылает в пресс-службу. Быстро научился плохому у наших чиновников и депутатов?

Хорошо жилось раньше чиновникам: можно было проплатить пару сюжетов по ТВ и быть героями-реформаторами дальше, а сейчас противные пассажиры поездов то тараканов в “Интерсити” фотографируют, то на холод жалуются.

Всю картину реформаторам в Фейсбуке и Твиттере портят…

Джерело: politrada

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