«Аист Такси Киев» — о столичном рынке такси

В компании «Аист Такси Киев» рассказали об особенностях сервиса, а также о подходе к найму сотрудников. Специалисты также представили подробный перечень услуг и высказались о преимуществах цифровизации.

В столице работает около 200 служб такси, среди которых есть как глобальные вроде Uber, так и локальные, которые начали работу относительно недавно. Благодаря этому клиенты получают широкий выбор между разными сервисами. Это позволит сэкономить или подобрать подходящую службу.

Ключевые особенности

Не секрет, что стоимость такси в Украине существенно дешевле, чем в странах Западной Европы. «Аист Такси Киев» предлагает сервис, сопоставимый с многими крупными таксомоторными компаниями, но при этом не задирает ценник. Отдельное преимущество — в полной цифровизации. Пользователи смартфонов под управлением Android и iOS смогут вызвать такси буквально в несколько кликов, указав день и время. Это избавляет от длительного ожидания и позволяет экономить время.

Качество работы таксистов тоже будет оцениваться справедливо: пассажиры имеют возможность влиять на рейтинговые показатели каждого таксиста. На http://aist-taxi.kiev.ua можно ознакомиться с условиями работы такси и расценками. Вызов и подача бесплатны. Компания также предлагает курьерские услуги либо перевозку животных.

Качество как принцип

В «Аист Такси Киев» ответственно подходят к подбору сотрудников: на http://aist-taxi.kiev.ua/vacancy водитель указывает личные данные и информацию об автомобиле. На основании этого принимается решение о принятии водителя на работу. Качество обслуживания контролируется рейтингом, поэтому оно не будет зависеть от настроения сотрудника, времени или случайных факторов.

«Аист Такси Киев» зафиксировала стоимость поездки, не прибегая к повышению тарифов в праздничные или другие загруженные дни. Это позволяет клиентам рассчитывать бюджет и обезопасить себя от неприятных сюрпризов. Автопарк включает только современные и хорошо обслуженные автомобили.

Залиште свою думку!