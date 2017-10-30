Авіакомпанія Lufthansa готує українцям шість додаткових рейсів на тиждень
Таким чином, після збільшення частоти польотів Lufthansa виконуватиме між двома містами 20 рейсів щотижня.
ПІК · 30.10.2017
Таким чином, після збільшення частоти польотів Lufthansa виконуватиме між двома містами 20 рейсів щотижня.
Tags: авіарейс
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