Авіакомпанія Lufthansa готує українцям шість додаткових рейсів на тиждень

Рейси плануються з Франкфурта до Києва з 25 березня 2018 року

Нові рейси вилітатимуть з Франкфурта о 13:50, а з Києва – о 18:05 і виконуватимуться щодня за винятком субот на літаках сімейства А320 у двокласній компоновці.

Таким чином, після збільшення частоти польотів Lufthansa виконуватиме між двома містами 20 рейсів щотижня. Раніше про відновлення польотів до України оголосила швейцарська авіакомпанія Swiss, що входить до групи Lufthansa. Авіакомпанія має намір літати між Києвом і Цюріхом чотири рази на тиждень з 26 березня 2018 року. За матеріалами avianews.com

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