Аукціон “Українська книга” – унікальні автори, унікальні видання

7 жовтня Аукціонний дім «Дукат» розпочне сезон відкритих торгів п’ятим спеціалізованим аукціоном «Українська книга».

Добірка налічує 127 лотів, серед яких антикварні та букіністичні видання, рідкісні мапи, документи, світлини, графіка.

Цього разу, окрім традиційної україніки, в колекції представлено стрінг «Світова книга», що презентує рідкісні англійські, німецькі та російські видання ХVII — початку XX ст. Серед найцікавіших позицій цього блоку — книга легендарного українця, відомого балетмейстера Сержа Лифаря «Дягилевъ и съ Дягилевымъ» російською мовою (Париж, 1939). Цінність лоту полягає не лише в тому, що екземпляр належить до лімітованої серії, а й у походженні книги з бібліотеки автора, про що свідчать його автограф та екслібрис.

Топ-лоти основної частини аукціону «Українська книга»:

заборонена цензурою книга Д. Яворницького «По слідам запорожців» (1898);

рукописний документ Михайла Грушевського (1897);

видання «Кобзаря», здійснене за життя Т. Шевченка коштом П. Симиренка та віддруковане в друкарні П. Куліша (1860);

книга з колекції А. Шептицького — «Исторія епископовъ» А. Добрянського (1893);

фотографія відомого українського підприємця, благодійника та колекціонера Івана Терещенка з його дарчим написом (1876);

видання книги Дж. Орвелла «Колгосп Тварин» в українському перекладі, до якого автор особисто написав передмову. Перший переклад твору іноземною мовою (1947).

Рідкісні книги з історії України, прижиттєві видання творів видатних українських письменників і діячів культури, унікальні документи, старовинні карти міст, фотографії та твори графічного мистецтва — все це можна буде побачити й придбати на п’ятому букіністичному аукціоні «Українська книга».

Співорганізатор проекту Ігор Глоба зазначає: «Ми взялися за абсолютно нову справу, адже до 2016 року спеціалізовані книжкові аукціони в Україні не проводилися. Якісь поодинокі спроби здійснювалося наприкінці 80-х, але невдовзі все заглухло: відбулася зміна поколінь, і цим просто нікому було займатися. Та найголовніше, що ні в радянські часи, ні в незалежній Україні ніхто цілеспрямовано та професійно не займався саме українською книгою. У цьому ми виявилися першопрохідцями. Щодо сподівань скажу так: звісно, завжди хочеться більшого, але в цілому те, що ми плануємо, зрештою виходить».

Акредитація на аукціон 7 жовтня о 14:00 — обов’язкова!

З питань акредитації, отримання додаткової інформації, звертайтеся до PR-агенції «Дель Арте»:

Ольга Стельмашевська тел.: 067 238 81 85, ostelm7@gmail.com

Юрій Гулевич: тел.: 067 448 05 35, ygulevich@gmail.com

Передаукціонна виставка триватиме з 3 по 6 жовтня в київській галереї «Дукат»,

вул. Рейтарська, 8Б; тел. для довідок: (044) 279 09 03

З аукціонним каталогом можна ознайомитися з 22 вересня на сайті: dykat.com.ua

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