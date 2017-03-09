Аптека: в Розетке рассказали об особенностях приема успокоительных препаратов

Одна из востребованных категорий раздела «Аптека» онлайн-супермаркета «Розетка» посвящена успокоительным средствам. Данная публикация расскажет, чем отличаются подобные лекарственные препараты и в каких случаях их стоит принимать

Образ жизни многих людей трудно назвать спокойным. Работа, стрессы, недостаток сна, плохое питание и другие факторы приводят к проблемам с самочувствием.

Первые сигналы — тревожность, раздражительность, человеку становится сложно контролировать эмоции, ухудшается сон, он быстро устает, снижается внимание.

В подобных ситуациях многие принимают лекарства, не советуясь с врачами. Потрясения или тревогу «запивают» успокаивающими. При стрессах прибегают к таблеткам, настойкам или другим лекарствам, а бессонницу побеждают снотворными. Это может не лучшим образом сказаться на состоянии здоровья.

Лишь специалист может определить оптимальное лекарство. Многие медикаменты имеют противопоказания, о которых необходимо знать.

В легких случаях лучше избегать лекарств и решать проблемы при помощи режима, питания и отдыха. Часто расстройства — последствия работы за компьютером. Здесь важно обеспечить регулярное пребывание на свежем воздухе, физические упражнения. Эффективны чаи из мяты, мелиссы, аптечной ромашки. Положительный эффект приносят беседы с психологом.

Некоторые медикаменты отпускаются по назначению врача, другие можно приобрести без рецепта. Перед приемом любых лекарств лучше посоветоваться с доктором.

При серьезных психических заболеваниях нужны нейролептики и нормотимические препараты. Их отпускают лишь по рецепту.

Для преодоления тревоги, страха, эмоционального напряжения применяются транквилизаторы. Некоторые из них имеют противосудорожное действие, другие — спазмолитический эффект. Из-за сильного воздействия и возможных побочных эффектов их назначает врач.

Под успокоительными средствами чаще подразумевают седативные лекарства. Они доступны без рецепта. Их применяют для улучшения сна, снижения тревожности, нервозности, чрезмерной возбудимости, облегчения стрессовых состояний. Такие медикаменты можно принимать беременным женщинам и детям.

Они не вызывают привыкания, но у человека может развиться привычка полагаться на такие средства при любом волнении. Даже «безобидные» препараты лучше применять, посоветовавшись со специалистом.

К данной группе относятся также бромиды натрия и калия — они часто используются при различных неврозах. Их действие зависит от дозировки. Для эффекта необходимо строго следовать схеме приема, назначенной врачом.

Широкий выбор лекарств для нервной системы представлен в ассортименте «Розетки». Оплатить лекарства можно на сайте интернет-магазина, а получить — в киевских аптеках сети «КОСМО».

Найти средство для нервной системы можно в онлайн-аптеке интернет-магазина Rozetka.com.ua по ссылке: https://apteka.rozetka.com.ua/dlya-nervnoj-sistemy/c4628663/kategoriya-105214=632643/.

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