Антимонопольный комитет выяснит почему Фирташ и Бойко приписывали лишние кубометры газа в платежки украинцев

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает дела в отношении 20 облгазов по признакам совершения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

“Дела начаты по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынках распределения природного газа в пределах территорий лицензионной деятельности, закрепленных за соответствующими облгазами. Основанием для начала (дел – Ред.) стало доначисление облгазами (вопреки Кодексу газораспределительных систем) бытовым потребителям объемов потребленного природного газа сверх объемов, определенных по данным счетчиков”, – отметил глава АМКУ Юрий Терентьев. Он уточнил, что такие действия облгазов приводят к дополнительным, необоснованным расходам потребителей. Дела рассматриваются в отношении: “Винницагаз”, “Волыньгаз”, “Днипрогаз”, “Днепропетровскгаз”, “Житомиргаз”, “Закарпатгаз”, “Запорожгаз”, “Ивано-Франковскгаз”, “Киевоблгаз”, “Криворожгаз”, “Львовгаз”, “Николаевгаз”, “Ровногаз”, “Сумыгаз”, “Тысменицагаз”, “Харьковгаз”, “Харьковгоргаз”, “Хмельницкгаз”, “Черновцыгаз” и “Черниговгаз”.

Напомним, что одним из партнёров Дмитрия Фирташа является не прошедший во второй тур кандидат в президенты Украины Юрий Бойко. Это началось, когда на должности главы «Нафтогаза Украины» Бойко начал работать над погашением газовых долгов между Украиной, Россией и Таджикистаном. «Его наработки чуть позже легли в основу довольно сомнительного бизнеса компании «Росукрэнерго», когда российский газ смешивался с таджикским и по льготным ценам поставлялся в Украину. Авторы этих схем – Дмитрий Фирташ и Юрий Бойко близко сошлись в 2003 году, когда последний сохранив должность главы Нафтогаза стал заместителем министра топлива и энергетики».

Сегодня журнал Forbes оценивает состояние Юрия Бойко в 540 миллионов долларов

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