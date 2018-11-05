Антенна для интернета. Учимся принимать сигнал

Если Вы не первый месяц размышляете о том, как усилить сигнал базовой станции и озабочены увеличением скорости своего интернета, то, скорее всего, проживаете за городом и уже знаете, что поможет в Вашей ситуации только антенна, подключенная к модему или роутеру, от которого Вы получаете интернет.

Отсюда, как говорится, мораль: пора узнать об этом “звере”, который зовется антенной, подробнее. Кроме того, не помешает также информация о правильной установке усилителя сигнала. Поскольку, как антенну установить, так она и работать будет. Поговорим?

Генеральная подготовка к установке

Итак, Ваша антенна выбрана тут и собрана – большинство антенн приходят в разобранном виде, так как имеют значительные габариты и просто не могут высылаться уже собранными.Тем более что это и не нужно. Консультант-продавец всегда Вам подскажет, как правильно собрать антенну, порекомендует достаточный метраж кабеля и вообще не оставит Вас до тех пор, пока не поймет, что Вам все предельно ясно.

После этого последует важный этап – установка антенны. Серьезная составляющая этого этапа – определение местонахождения базовой станции, на которую Вы ориентируетесь. Для успеха в данном мероприятии существуют профильные сервисы. Если Вы справитесь с этой задачей, Ваш интернет будет и стабильным, и скоростным. Поэтому мы бы сразу советовали отказаться от определения этого параметра “на глазок”, “примерно” и тому подобным. К слову, нельзя также ориентироваться по навигатору/компасу. Для Вас эти данные могут оказаться недостаточно точными, и эффект от антенны будет сведен на “нет”.

Оптимальным и грамотным подходом будет – связаться с оператором и уточнить у него точное местонахождение ближайшей базовой станции, а также – изучить особенности местности, обращая внимания на возвышенности, лесные массивы или просто обилие деревьев, близлежащие строения. Все эти составляющие описания местности будут влиять на качество сигнала. Поэтому, зная что к чему, Вы сможете верно рассчитать высоту мачты, на которой будет устанавливаться антенна. как правило, речь идет об успехе,если высота составляет от 5 метров над уровнем земли.

Теперь, возможно, самое интересное, о котором Вы можете узнать, только произведя замеры сигнала с разных сторон дома. Часто бывает, что при таких манипуляциях обнаруживается не одна, а сразу две станции , которые способны давать Вам сигнал. В таких случаях разумным будет сравнить результаты и выбрать лучший. И направлять антенну именно туда, где располагается определенный “фаворит”.

Вместе с тем, не следует забывать, что уверенный сигнал еще не гарантирует прекрасную скорость. Потому что может быть ситуация, когда не один Вы обладаете этими знаниями, и к этой станции уже подключен весь поселок, и даже несколько поселков! В таком случае, данная станция является перегруженной, и высокой скорости Вам все равно не видать. Значит, разумно будет выбрать ту, что меньше загружена, потому что она сможет обеспечить условия для получения большей скорости.

Переходим к установке антенны

Итак, после вычисления всех важных параметров, закрепляем антенну и подводим кабель от нее к своему модему или роутеру. После этого еще раз настраиваем антенну. Используем специальные программы и помощника, который будет периодически поворачивать усилитель на пару сантиметров, пытаясь максимально точно настроиться на базовую станцию. Параллельно Вы проверяете скорость и качество сигнала в целом.

В перечне важных критериев числится изоляция антенны диэлектриком, проще говоря, материалом, который не проводит электричество. Особенно это необходимо, если антенна закреплена на металлическую трубу. Для того, чтобы не терять сигнал и избежать всевозможных наводок. В качестве такого “спасителя” обычно используют резиновую прокладку между, к примеру, трубой и антенной.

Касательно кабеля, который задействуется для монтажа антенны. Он не должен быть слишком длинным, скрученным в петли. Все это – предпосылки для ухудшения качества сигнала. Используйте кабель длиной до 10 метров, а если требуется больше, включайте в группу своих интернет-устройств wi-fi роутер. И в любом случае не пренебрегайте помощью специалистов. Вам подскажут тут при необходимости, как правильно подобрать и установить антенну. Они подскажут Вам все то, чего Вы не знали либо упустили при подготовке к этому важному мероприятию. Стабильного и уверенного Вам сигнала!

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