ANOTHER LAND – главный музыкальный фестиваль Одессы этого лета!

21 – 30 июля состоится главное музыкальное событие этого лета в Одессе – фестиваль ANOTHER LAND, частью которого сможет стать абсолютно каждый.

10 бесплатных концертов, выступления зарубежных и отечественных артистов, диджеев, развлечения нон-стоп. Это лето станет самым ярким вместе с ANOTHER LAND!

На протяжении 10 дней на центральной сцене Аркадия Сити при поддержке энергетического напитка Burn будут проходить концерты топовых украинских групп: ТНМК, KADNAY, САЛЬТО НАЗАД, Atomic Simao, Shanti People, группа ЕЁ , Lumiere, Red Berlin, BLACK MOVIE, Secret Avenue. Вход для зрителей бесплатный.

С 18:00 до 22:00 на территории фестиваля будут работать фото-зоны, интерактивные зоны отдыха, проходить конкурсы и выступать украинские диджеи. А с 22:00 фестиваль ANOTHER LAND перемещается в клуб Bono Beach Club, чтобы продолжить танцевальное веселье до самого утра!

ЛЯПИС 98, MIYAGI & ЭНДШПИЛЬ, Скруджи, Leeroy Thornhill (Prodidgy), и официальный голос треков Armin van Buuren, Tiesto, Ferry Corsten и Paul van Dyke – Christian Burns, выступят на ANOTHER LAND в Bono Beach Club вместе с украинскими диджеями: Azotti, Mamay, Hector Cooper, Dima DGree, Sasha Snov, Tatie Kruu, NoBrain, Hard Candies и финалистами конкурса Burn Residency Ukraine 2016 и 2017 Slef и Anton Bykov. Также в программе много других диджеев.

Но не только музыкой замечателен фестиваль ANOTHER LAND! Ежедневно с 11:00 возле бассейна Bono Beach Club море музыки и развлечений, которые сделают летний день незабываемым: аквааэробика, пул-пати с крутыми диджеями, надувные касатки и пончики, крейзи-конкурсы с призами, мастер-классы, фото-сессии и многое другое. А на закате на ANOTHER LAND принято загадывать желания, зажигая свечи и костры у моря.

Билеты на фестиваль можно приобрести на все 10 дней на anotherland.com.ua или на каждый день в кассе Bono Beach Club. Следите за всеми новостями и обновлениями в социальных сетях: fb.com/anotherlandua, vk.com/anotherlandua, instagram.com/anotherlandua.

ANOTHER LAND – место, где сбываются мечты

Время: 21-30 июля

Адрес: Аркадия Сити, Аркадийская ал., 1, Одеса, Одеська область, 65000

Bono Beach Club – Пляж Аркадия, Одеса, Одеська область, 65000

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