Андрій Кріпак: «На імені Президента до парламенту намагаються пройти неефективні люди»

Андрій Кріпак, лідер перегонів на 91 окрузі, передбачає невтішний результат мажоритарникам від “Слуги народу” у зв’язку з тим, що кандидатури бізнесменів, які не проживають на цих округах і не знають проблем виборців, просто не знайдуть підтримки.

Про це він заявив під час прямого ефіру на ТРК “Київ” 17 липня 2019 р.

“На доброму, чесному і порядному імені Президента до парламенту намагаються пройти люди, які будуть відверто неефективними для того чи іншого округу – зауважив кандидат. – Все ж краще, щоб мажоритарник мешкав на території округу, по якому балотується, щоб насправді знати проблеми, які турбують місцевих мешканців».

Кріпак також заявив про свою щиру підтримку слушних, і актуальних ініціатив Президента Володимира Зеленського, спрямованих на покращення життя українців.

«Треба будувати Європу у нас в державі, треба тримати курс на ЄС і НАТО, ми повинні створити нормальні умови для бізнесу, налагодити економіку і зробити так, щоб наші пенсіонери отримували достойні пенсії».

Нагадаємо, на ТРК Київ 17 липня 2019 року було запрошено на теледебати лідерів виборчих перегонів згідно результатів соцопитувань по 91 виборчому округу Андрія Кріпака та Олега Дунду.

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