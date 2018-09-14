Александр Тигов – общественник, плывущий против течения

Лидер «Движения территориальных громад» Александр Тигов запомнится жителям Киевской области, прежде всего, смелыми поступками в деле защиты прав жителей от действий застройщиков, пишет сайт «Персона».

По меткому замечанию экспертов, которых цитирует сайт, «для Тигова борьба с незаконной застройкой не просто активная гражданская позиция, а уже некий культ и даже смысл жизни».

Справедливости ради следует заметить, что со стороны скандалы общественных активистов вокруг строительных площадок больше напоминают бурю в стакане воды. И демагогического буквоедства в этом сообществе не избежать, как вращения земли. Дома и другие объекты все равно строятся, а активисты пытаются всех убедить, что старались не зря «и строительство началось на энное количество месяцев позже, чем планировалось».

Одной из причин такой эффективности эксперты называют «увлечение общественников символами – подменяющими собой реальные действия». Например, тот же Тигов недавно пытался урегулировать проблему с площадкой застройщика «Евро-2000» в Вишневом, предложив ему поделиться 40% стоимости его проекта для строительства рядом торгово-развлекательного центра. Либо остаться сторонним наблюдателем при реализации на этом месте концепции «экопарка».

«Что и говорить, сегодня правозащита да и просто попытка помощь простым гражданам встречает на своем пути огромное количество препятствий, однако не все они выносятся на обсуждение и не всем им уделяется должное внимание. А социологи, отслеживающие уровень социальной «температуры» в обществе, практически бьют в набат – даже сфера благотворительности в сознании людей оказалась отнесена к «детскому донкихотству», отмечает сайт «Персона».

К слову, Александр Тигов испытал это на себе. Например, когда бросился на помощь семье переселенцев с десятью детьми (!), не дожидаясь обещанной им от государства компенсации. Ключи от нового дома семье вручали в присутствии первой леди страны. Никто в тот момент не мог даже предположить последующий обман и с компенсацией, и с введением уже построенного дома в эксплуатацию, и интригами среди однопартийцев. И потока необоснованной критики в адрес Тигова, которыми, как дымовой завесой, благополучно прикрыли этот обман.

В другом случае Тигов пообещал жителям села Свято-Петровское и бросил все силы на то, чтобы они могли бесплатно отдавать своих детей в детский сад. Договорился с властями, что этот вопрос будет профинансирован из бюджета. Но, как говорится, воз и ныне там. В результате подковерных интриг, многодневные самоотверженные усилия, направленные на то, чтобы помочь людям, были перечеркнуты в мгновение ока, бесплатное стало платным.

Справка: Экс-председатель Киево – Святошинского районного совета Александр Тигов на сегодняшний день возглавляет «Движение территориальных громад» на Киевщине. Ведет борьбу с беспределом застройщиков, а также реализует целый ряд благотворительных проектов для детей и юношества (спортивно-патриотический комплекс «Доброволец», регулярные шахматные турниры с призовыми фондами и т.п.).

Из-за непонимания среди однопартийцев пришлось покинуть ряды БПП и возглавить партию «Соборность».

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