Активісти запустили хештег із закликом бойкотувати улюблену фірму Авакова

Акція розпочалась у відповідь на серію обшуків у членів Української асоціації власників зброї

Члени Української асоціації власників зброї запустили у соцмережах хештег #ibisignore із закликом бойкотувати мережу збройних магазинів «Ібіс».

Акція розпочалася після того, як у четвер, 4 жовтня, силовики провели обшук одночасно на п’яти адресах у Києві, пов’язаних з активістами Асоціації, включаючи стрілецький клуб «Сапсан» та помешкання батьків голови Асоціації Георгія Учайкіна.

Як повідомив на своїй сторінці у «Фейсбуці» адвокат Віталій Коломиєць, приводом для обшуку стала «протидія законній господарській діяльності ТОВ «Ібіс», вчинена організованою групою осіб, яка спричинила тяжкі наслідки».

«При цьому ні посилання на статті Кримінального кодексу, за якими проводиться слідство, ні обгрунтування в ухвалі не зазначено», – розповів адвокат в коментарі веб-виданню INSIDER .

Журналіст Володимир Сіляков, у свою чергу, вважає, що обшуки можуть бути пов’язані із журналістським розслідуванням, результати якого він оприлюднив у листопаді минулого року. У матеріалі Сілякова йшла мова про схему, за якою «Ібіс» безкоштовно передає державним силовим структурам бойові пістолети на суму більше 3 мільйонів гривень, розмитнені під виглядом «спортивних вогнепальних напівавтоматичних». Саме ці пістолети потім вручалися Аваковим як нагородна зброя Арсенію Яценюку, Сергію Пашинському та іншимдепутатам та чиновникам. У свою чергу, за останні чотири роки, за даними системи Prozorro, «Ібіс» та пов’язані з ним компанії виграли тендери на загальну суму майже 200 мільйонів бюджетних гривень.

Активісти Української асоціації власників зброї, яка налічує десятки тисяч членів, вважають обшуки, проведені 4 жовтня, спробою тиску з боку компанії, пов’язаної з корумпованої владою, та закликають вітчизняних власників зброї на знак протесту бойкотувати мережу «Ібіс».

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