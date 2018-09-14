“Аграрна малоросія”: Скоцика звинуватили у розколі партії на замовлення екс-регіоналів

За “розколом” в Аграрній партії стоїть Скоцик, вважає Міщук

Член політичної ради Аграрної партії України (АПУ) Алім Міщук заявив, що лідер партії Віталій Скоцик хоче перетворити політсилу в “аграрну малоросію”. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє РБК-Украина.

За його даними, вчора, 13 вересня 2018 року у Вишгородському районі Київської області в одному з готелів відбулось “фейкове” засідання політичної ради Аграрної партії України. В ЗМІ відразу появилась інформація про те, що так звана політична рада припиняє повноваження і виключає з лав партії “головних заколотників”, зазначив Міщук.

Політик також повідомив, що під час цього засідання було прийняте рішення про розпуск 15 регіональних партійних організацій: Волинської, Чернівецької, Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Черкаської, Сумської, Кіровоградської, Харківської, Запорізької, Київської та м. Києва. “А це – більша частина України!”, – додав він.

Алім Міщук також висловив припущення, що за “розколом” АПУ, яке відбувається нібито за ініціативи діючого голови Скоцика, стоять екс-регіонали.

“Віталій Скоцик повністю контрольований Віктором Слаутою і діє за його чіткими вказівками. Так, саме тим Слаутою, який був заступником Віктора Януковича, коли той був на посаді голови Донецької обласної державної адміністраці, міністром агарної політики та віце-прем’єром в урядах того ж Віктора Януковича. Це підтвержує тісний та довготривалий зв’язок Слаути із “легітимним”, який він до цього часу підтримує. Зараз Слаута є радником Скоцика і кожного дня появляється в будівлі Аграрної партії та проводить з ним безпосередні зустрічі. Саме Віктор Слаута керує діями Віталія Скоцика і вчить його маніпуляції”, – написав Міщук.

За його словами, виключно південні та східні області, на які у Віктора Славути через своїх преставників є вплив, підтримують всі рішення голови АПУ, така собі “аграрна малоросія”.

Він також переконаний, що фінансування діяльності Скоцика відбувається з коштів російського походження.

“Фінансування Віталія Скоцика відбувається коштами російського походження – він взяв 2,5 мільйона доларів у скандального екс-міністра Віктора Януковича регіонала Едуарда Ставицького. Ці кошти він отримав через свого товариша і радника Олександра Левіна. За словами радника голови Василя Даниліва, з цієї суми 300 тис. доларів було витрачено на відрядження Скоцика до США, 700 тис. доларів поступило на рахунок Левіна, 1,5 мільйони доларів Скоцик особисто отримав готівкою. Таким чином чітко формується логічний ланцюг: Слаута-Ставицький-Янукович-Медведчук-Путін!”, – наголосив Міщук.

Саме тому, на переконання Аліма Міщука, у пресі з’явились обвинувачення на адресу більшості членів керівництва АПУ у ніби-то у співпраці з Медведчуком.

Він також написав, що більшість голів обласних осередків АПУ висловили недовіру діючому голові АПУ Віталію Скоцику.

За його словами, патріотична аграрна більшість обласних організацій висловили недовіру Віталію Скоцику, рішеннями своїх представників в статутних органах Аграрної партії України виключили його з членів партії та взяли на себе управління партією.