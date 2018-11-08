9 листопада українці писатимуть диктант єдності
9 листопада об 11:00 відбудеться XVIII Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.
Щорічний радіодиктант національної єдності українці писатимуть 9 листопада об 11 годині, у День української писемності та мови.
Проводиться XVIII Всеукраїнський радіодиктант національної єдності Українським радіо з метою пропагування грамотності, підтримки та розвитку державної мови, виховання високої мовної культури. Стати учасником радіодиктанту надзвичайно просто.
Окрім бажання, необхідно мати аркуш паперу, ручку, радіоприймач, комп‘ютер, планшет або телефон з виходом в Інтернет.
За матеріалами acc.cv.ua