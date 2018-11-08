9 листопада українці писатимуть диктант єдності

9 листопада об 11:00 відбудеться XVIII Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Щорічний радіодиктант національної єдності українці писатимуть 9 листопада об 11 годині, у День української писемності та мови.

Проводиться XVIII Всеукраїнський радіодиктант національної єдності Українським радіо з метою пропагування грамотності, підтримки та розвитку державної мови, виховання високої мовної культури. Стати учасником радіодиктанту надзвичайно просто.

Окрім бажання, необхідно мати аркуш паперу, ручку, радіоприймач, комп‘ютер, планшет або телефон з виходом в Інтернет.

За матеріалами acc.cv.ua

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