6 червня в Києві відкривається фотовиставка “Особлива Мама”

Фотовиставка присвячена мамам дітей з особливими потребами

Десять героїнь, десять історій сильних, сміливих та люблячих жінок, котрим вдається бути щасливими, соціальноактивними та успішними, не зважаючи на складні діагнози їхніх дітей: аутизм, синдром Дауна, епілепсія та рідкісні форми генетичних захворювань.

Фотограф та автор проекту, Ольга Латій зобразила жінок у двох протилежних ролях: буденній, як матусі особливої дитини, та розкішній – у вечірньому вбранні з неперевершеним макіяжем.

Під кожною фотоісторією героїні міститиметься історія особливої мами про шлях прийняття дитини з інвалідністю, про біль та розчарування, безмежну любов та самовдосконалення.

Історія кожної героїні фотовиставки доказує, що після діагнозу дитини життя не закінчується, а починається інше, складне, але не менш щасливе життя. Адже основа щасливого життя особливої мами – це позитивне сприйняття світу та величезна сила материнської любові

Відкриття виставки: 6 червня в 15:00 в Музеї історії Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7

Реєстрація відвідувачів на святкове відкриття за посиланням https://goo.gl/forms/d5xsJfXUYiKRaCJW2