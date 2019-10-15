Твори двох письменниць змусили журі порушити правила присудження Букерівської премії

Призначення відразу двох лауреатів є порушенням правил присудження Букерівської премії, але як зізналися члени журі, вони просто не змогли вибрати найкращий із двох творів.

Маргарет Етвуд нагороджена за роман «Заповіти» (The Testaments). Це продовження її роману «Розповідь служниці», що став бестселером і ліг в основу однойменного серіалу. У «Заповітах» дія відбувається через 15 років після подій у попередній книзі.

Етвуд вже п’ять разів входила до шорт-листа премії, а в 2000 році стала лауреатом за роман «Сліпий убивця».

Бернардін Еварісто нагороджена за роман «Дівчина, жінка, інше» (Girl, Woman, Other), в якому авторка розповідає історії життя 12 персонажів, більшість із яких – темношкірі британки.

Маргарет Етвуд 79 років. Вона увійде в історію як найстарша лауреатка Букерівської премії. Бернардін Еварісто стала першою темношкірою письменницею, відзначеною цією нагородою.

Переможці розділять премію в 50 тисяч фунтів стерлінгів.

За матеріалами: radiosvoboda.org