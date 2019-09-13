Призначення гравця в покер Верланова головою ДПС збільшує корупційні ризики – розслідування

Якщо державну податкову службу очолює людина, котра домагалася визнання азартної гри в покер офіційним видом спорту, це змушує хвилюватися за долю антикорупційних реформ та стабільність фінансової системи України.

Про це про це йдеться в журналістському розслідуванні, яке опубліковано в газеті “Правдошукач”.

Як повідомляли ЗМІ, в квітні 2019 Сергій Верланов виграв конкурс на посаду голови Державної податкової служби України. До цього він працював заступником міністра фінансів і адвокатом. Верланов був засновником громадських організацій “Асоціація гравців у покер” і “Федерація покеру України”, які через суд домагалися включення “спортивного покеру” до переліку видів спорту в Україні. Через місяць після призначення Верланов заступником міністра фінансів, в серпні 2018 покер проголосили видом спорту на державному рівні. Згідно академічного словника української мови, покер – це вид азартної гри в карти.

Під час журналістського розслідування було встановлено, що голова новоствореної ДПС Сергій Верланов призначив своїм радником адвоката Олександра Кондра, який забезпечував юридичний супровід бізнесу “короля конвертів” Василя Костюка.

Також в журналістському розслідуванні висловлюються сумніви в чесності кадрових конкурсів в податковому відомстві. Наприклад, економічний експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко звернув увагу на те, що міністр фінансів Оксана Маркарова сприяла призначенню її заступника Сергія Верланов на посаду голови ДПС, незважаючи на те, що він менше року працює на державній службі. Переможець цього конкурсу був відомий заздалегідь, і то ж відбувається з очікуваними конкурсами на керівні посади в обласних податкових. Політика призначення друзів замість професіоналів створює корупційні ризики, підкреслюється в розслідуванні.

Сергій Верланов позиціонувався як палкий прихильник реформ і в команді прем’єра Володимира Гройсмана, і в команді Президента України Володимира Зеленського. Однак від гравця в покер можна очікувати блефу, особливо якщо його знайомі пов’язані з конвертаційними центрами та контрабандними схемами, застерігає газета “Правдошукач”.

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