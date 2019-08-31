На месте: почему Авакова оставили в новом Кабмине

Вчера в кулуарах Верховной Рады среди журналистов и депутатов практически всех фракций активно обсуждали состав будущего Кабмина. Главный вопрос сводился к тому – сохранит ли свое кресло глава МВД Арсен Аваков. В СМИ много писали о том, что в Офисе президента раздумывают над тем, чтобы создать под него должность вице-премьера по координации силовых органов или даже отдать ему кресло секретаря СНБО. Впрочем, есть один важный момент, который свидетельствует о том, что если такие мысли у некоторых представителей ОП и были, то лишь на уровне «а поговорить». Дело в том, что когда слухи о возможной отставке Авакова начали активно циркулировать, никто из СМИ не смог назвать хотя бы одну кандидатуру его сменщика.

В результате, у Зеленского решили сохранить Авакова на должности главы МВД.

Как отмечают эксперты, есть три причины, почему Аваков нужен Зеленскому. Во-первых, нынешний министр внутренних дел в течение двух избирательных кампаний – президентской и парламентской – показал эффективную работу полиции, которая, несмотря на накал политических страстей, не допустила провокаций и обеспечила спокойное волеизъявление избирателей. Собственно, во многом благодаря этому Зеленский уверенно победил.

«Аваков безусловно сыграл важную роль в том, чтобы Порошенко не остался у власти, – напоминает политтехнолог Тарас Загородний. – Он стал этаким стабилизатором законности. На этих выборах полиция впервые изобличала, а не покрывала попытки скупки голосов и другие нарушения».

Учитывая высокую вероятность досрочных местных выборов уже в этом году (сейчас рассматривается несколько сценариев – либо по всей стране, либо точечно в ключевых регионах), только у Авакова есть опыт по управлению правоохранителями в этот период.

«Также важно, что Аваков имеет поддержку среди патриотических сил – он заново создал Нацгвардию, посылал в АТО полицейские отряды, под его руководством была проведена операция по очищению от захватчиков здания Харьковской облгосадминистрации», – отмечает Загородний.

Во-вторых, в «Слуге народа», похоже, считают (во всяком случае – нардеп из фракции СН Елизавета Богуцкая, чью переписку «засветили» журналисты), что в ближайшее время в стране пройдут массовые акции протеста, а значит, менять Авакова команде Зеленского явно не с руки. Новый министр физически не сможет наладить работу.

И наконец, в-третьих: в команде Зеленского сейчас попросту нет опытного силовика, способного с ходу подхватить это большое хозяйство. Ведь, напомним, помимо Нацполиции министру на данный момент подчиняется Госмиграции, ГосЧС и Нацгвардия.

Немаловажной в данной ситуации является позиция западных партнеров. «У Авакова достаточно прочное положение. «В новой власти есть силы, настроенные против Авакова, и хотели бы его убрать, но у Зеленского приняли решение его оставить на должности. Очень показательно, что когда в Украине с визитом находился советник президента США Болтон, то он по Авакову никаких комментариев не давал. Значит, он устраивает Запад», – считает политолог Павел Рудяков.

Есть и еще один момент – зная о возможном уходе, Аваков будет работать, чтобы остаться, показывая максимальную эффективность. Это означает, что многие направления по реформированию Нацполиции, которые в последнее время (в том числе в результате политического хаоса, вызванного выборами и сменой власти) были заторможены, сейчас будут активизированы. Что даст возможность Зеленскому впоследствии сказать, что его решение оставить Авакова на посту было сделано не зря…

Иван Сергиенко