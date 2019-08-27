Какую женскую обувь подобрать под разные модели платьев

Как правильно подобрать обувь для любого типа платьев

Длинные платья

Если наряд покрывает вас с головы до пят и скрывает нижнюю часть тела, мы рекомендуем открыть, по крайней мере, ступни. Стоит слегка разнообразить монохромный образ.

К тому же если вы решили надеть длинное платье, лучше подобрать обувь на высоких каблуках или платформе, чтобы вам было удобно передвигаться, и вы не боялись наступить на подол наряда.

Лучшие варианты обуви для длинных платьев:

• Туфли на высокой платформе , если вам не нравятся каблуки.

• Если на вас яркое платье с узорами, советуем выбрать однотонную обувь. В случае если вы выбрали спокойный наряд в одном цвете, можно поэкспериментировать с обувью. Под однотонное платье можно обуть туфли на каблуках или босоножки на платформе, украшенными небольшими деталями.

• Если вы хотите иметь элегантный вид, рекомендуем выбирать обувь на тоненькой шпильке. Этот вид каблука всегда предоставляет утонченный и женственный вид.

• В случае если вам повезло быть обладательницей пухлых икр, советуем отказаться от туфель или босоножек с ремешками, которые завязываются или запираются на голенях.

• Ни в коем случае не носите под длинные платья обувь без каблуков.

Короткие платья

Этот фасон позволяет больше экспериментировать с выбором обуви, чем длинные платья. Сейчас в продаже есть огромный выбор обуви, которая идеально подойдет к коротким платьям. Впрочем, как и с длинными платьями, при выборе обуви к этому фасону вам также необходимо учитывать рост, форму икр и даже длину самого наряда.

Лучшие варианты обуви для коротких платьев:

• Туфли на высоких и тонких каблуках. Такая обувь визуально удлинит ваши ноги и сделает фигуру привлекательной, а одежду – более изысканную на вид.

• Не бойтесь экспериментировать и с шириной каблука. Если вы хотите выглядеть непринужденно и современно, выбирайте как можно более широкие каблуки.

• Обувь на платформе – это еще один отличный вариант для коротких и свободных платьев на каждый день.

• Если вы пытаетесь подобрать обувь к короткому платью, что тесно облегает фигуру, советуем обратить внимание на закрытые спереди туфли с тонкой шпилькой (например, туфли-лодочки).

• Босоножки на платформе.

• Туфли с конусообразным каблуком (каблук по своей форме напоминает перевернутый конус).

Асимметричные платья

Платья, которые являются короткими спереди и длинными сзади, называются асимметричными. К такому наряду отлично подойдут босоножки. В зависимости от того, насколько вы хотите открыть ноги, можно выбирать каблук разной высоты.

Лучшие варианты обуви для асимметричных платьев:

• Открытые босоножки на платформе.

• Летние босоножки на платформе из легких материалов.

• Босоножки на высокой и тонкой шпильке.

Платья средней длины

Этот фасон платьев, несомненно, является одним из самых выгодных, ведь вы можете открыть свои ноги таким образом, чтобы не выглядеть слишком вульгарно. Обычно такие платья достигают колена или верхней части икр, именно поэтому они на протяжении многих лет остаются самым популярным фасоном и на каждый день, и для праздничных событий.

Лучшие варианты обуви для платьев средней длины:

• Туфли на тонких высоких каблуках с зауженным носом (туфли-лодочки ). Такой вид обуви визуально сделает фигуру намного стройнее.

• Обувь на платформе, ведь она является невероятно удобной и прекрасно подходит для будней.

• Ботинки на низкой платформе для неформальных встреч.

• Высокие сапоги на тонких шпильках, ведь они придают невероятно сексуальный вид.

Вы только что узнали о том, как правильно подобрать обувь для любого типа платьев – желаем вам красивых и неординарных образов!

Залиште свою думку!