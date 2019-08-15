Готель «Gran Palas 5» обікрав туристів з України

Новий «сервіс» для своїх клієнтів започаткував цього року п’ятизірковий готель в Іспанії. За Ваші ж кошти, вкладені у відпочинок, Вас ще й пограбують.

Отже «all inclusive”, як і прописано на сайті Gran Palas 5 (C/ De la Sèquia Major, La Pineda (Vila-seca), 43480. Costa Dora).

Родину українця Олега Борбелюка, цинічно пограбували у перший день відпочинку.

Про це Opolitike.com.ua повідомила його дружина, пишуть Вести-UA.

https://www.granpalashotel.com

Директор готелю навідріз відмовлявся навіть спілкуватися з постраждалими, звертатися в поліцію та фіксувати факт злочину, а також надати будь-яку іншу допомогу родині, яка залишилися з дитиною без грошей, без кредитних карток і без документів. Лише після того, як туристи почали кричати «Люди, тут грабують!». На ґвалт посходилися інші відпочиваючі. А адміністрація викликала поліцію, АЛЕ! не для того, щоб допомогти постраждалим, а лише тому, щоб вони не псували репутацію готелю.

Поліція все ж таки склала протокол про пограбування.

Жахливим є той факт, що майже в той самий час, коли злочинець проникав до номеру, дитина заходила до нього, щоб забрати речі. Що могло б статися, страшно й уявити.

Після того, як директор відмовився в черговий раз спілкуватися та визнати провину готелю, родина Борбелюк була змушена звернутися до адвокатської контори з Барселони та Консульства України в Іспанії.

Таким чином вдалося зробити тимчасові посвідчення для виїзду додому.

На даний момент, питання залишається відкритим. Ні вкрадені гроші, ні навіть вибачення, від керівництва п’ятизіркового готелю, який начебто входить в 10 — ку Top Luxury Hotels, цинічно пограбовані туристи не отримали.

Постраждалі будуть вимагати морального та матеріального відшкодування через міжнародні суди.

За словами співробітників прикордонної служби України, цього літа чимало відпочиваючих з Іспанії повертаються з такими ось тимчасовими документами.

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