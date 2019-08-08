У складі споживчого кошика українців можуть появитися мобільні телефони та більше ліків

Мінсоцполітики підготувало свої пропозиції щодо оновлення споживчого кошика на основі звернень українців

Тому було запропоновано розширити перелік лікарських засобів, а також включити в набори мобільний телефон і послуги мобільного зв’язку. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

«Згідно з пунктом 3 Порядку (Порядку проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму, — ред.) центральні органи виконавчої влади, які визначені відповідальними за формування наборів, у встановлений Кабінетом Міністрів України термін подають Мінекономрозвитку пропозиції щодо сформованих наборів. Мінсоцполітики на виконання відповідного доручення Кабінету Міністрів України свої пропозиції щодо оновлення наборів, підготовлені на основі численних звернень громадян і громадських організацій, надало Мінекономрозвитку в квітні поточного року. Зокрема, Мінсоцполітики було запропоновано розглянути можливість розширення переліку лікарських засобів, а також включити в набори мобільний телефон і послуги мобільного зв’язку», — йдеться у повідомленні.

Також пунктом 4 Порядку передбачено, що Мінекономрозвитку узагальнює пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму і направляє їх членам експертної комісії не пізніше ніж за тиждень до його засідання.

«З метою забезпечення реалізації вищезгаданої норми Мінсоцполітики сформована експертна комісія, про що поінформовано Мінекономрозвитку», — наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що дата проведення засідання експертної комісії буде призначена після отримання узагальнених пропозицій від Мінекономрозвитку. Станом на 25 липня 2019 року відповідна інформація від Мінекономрозвитку не надходила.

Крім того, в Міністерстві соціальної політики повідомили, що повноваження з формування наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення визначені в статті 3 Закону України «Про прожитковий мінімум».

«А саме: набір продуктів харчування формується МОЗ, набір непродовольчих товарів — Мінекономрозвитку, набір послуг — уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферах надання відповідних послуг», — йдеться уповідомленні.

За матеріалами aspekty.net

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