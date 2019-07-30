У 2019 році вступити на місця бюджету найскладніше було на “міжнародні” спеціальності — прохідний бал на них становить понад 190

Йдеться про вступ за широким конкурсом на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) на денну форму навчання. Про це повідомили в Міносвіти і додали, що сформували ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами.

ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами цього року такий:

1. Міжнародне право — 194,25

2. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії — 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт

3. Міжнародні економічні відносини — 190,84

4. Стоматологія — 189,176

5. Політологія — 189,125

6. Журналістика — 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт

7. Медична психологія — 186,9 (МОЗ)

8. Культурологія — 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт

9. Історія та археологія — 185,05

10. Публічне управління та адміністрування — 183,804

Як повідомили у прес-службі, щоб пройти на бюджет, більш як 180 балів також знадобилося вступникам на “Право”, “Інженерію програмного забезпечення”, “Економіку”, “Сферу обслуговування”, низку спеціалізацій “Філології”.

Порівняно з минулим роком у ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами є незначні зміни. Так, знизилися прохідні бали на “Менеджмент соціокультурної діяльності” та “Фармація, промислова фармація”, які торік посідали 4-ту та 9-ту сходинки відповідно. Цього року прохідний бал на них менший за 180. Натомість в ТОП-10 піднялися “Медична психологія” та “Публічне управління та адміністрування”.

За матеріалами unn.com.ua

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