5 преимуществ, которые нам дают угловые диваны

Размещение мягкой мебели в доме связано с потребностью человека в функциональном и декоративном заполнении пространства, а главное – в создании так называемых «зон отдыха» или «комфортных зон».

В связи с этим существует огромный выбор различных диванов и кресел. Диван, безусловно, является главным предметом мебели в любом интерьере. Он выполняет ряд практических функций, а кроме того берёт на себя роль визуального акцента в помещении. Геометрическая форма дивана может иметь определяющее значение в распределении его качеств.

Помимо стандартных прямых конструкций большим спросом на рынке пользуются угловые диваны. Это отдельная самобытная ниша, со своими характеристиками, особенностями и завидным разнообразием. Говоря о разнообразии угловых диванов, хорошей иллюстрацией этого может стать страничка https://ddn.ua/divany-uglovye.html. Сложно не согласиться с тем, что Г-образная мягкая мебель смотрится совсем по-другому, чем изделия обычной прямой формы. И её функционал также имеет некоторые особенности, которые порождают ряд несомненных преимуществ.

Экономия пространства

Только Г-образная мебель может использовать угловое пространство с пользой. Это позволяет оставить свободной часть помещения, которую обязательно занимал бы прямой диван. В результате имеем экономию пространства, и угловой диван по праву считается эргономичной мебелью.

Универсальность

Угловые диваны являются универсальной мебелью. Дома они используются преимущественно на кухне, но это лишь функционально обоснованный тренд, не более. Г-образные диваны могут располагаться в гостиной, детской и даже спальне – где угодно. Они прекрасно подходят для размещения в интерьере офисной приёмной или обстановке любого общественного заведения – кафе, например.

Спальное место

Большинство угловых диванов оснащены системой трансформации. Это позволяет им превращаться из компактного углового кресла в полноценную кровать. В кухонной интерпретации это отличное решение для семейных обедов, приёма гостей, проведения застолий и последующего ночного отдыха – четыре в одном.

Зонирование пространства

Распределение пространства на участки создаёт ощущение упорядоченности. Это одна из зрительных потребностей человека. Благодаря своему характерному внешнему виду, угловой диван создаёт визуальный акцент на себе, меняя первоначальное восприятие пространства. А с функциональной точки зрения он сам по себе формирует отдельную зону в рамках помещения – уже упомянутую «зону отдыха».

Функциональность

Помимо основного функционала, угловые диваны могут быть оснащены вспомогательными нишами для белья, регуляторами подлокотников или подставкой для приёма пищи.

Залиште свою думку!