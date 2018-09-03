29 августа один из будущих кандидатов в Президенты Украины Юлия Тимошенко посетила южный город Николаев

В этот раз Юлия Владимировна уделила значительное внимание руководителю предприятия, который не является ее однопартийцем и вообще очень далек от политики – Роману Стефанчишену, директору предприятия «Фанчи-Инвест».

Утром Ю.Тимошенко более часа провела на этом предприятии в селе Себино Новоодесского района. И в этот же день, Юлия Тимошенко в своем выступлении на форуме «Новий аграрний курс України», длительное время рассказывала о том, через что пришлось пройти «Фанчи-Инвест» и его руководителю

А вдь действительно, Роман Стефанчишен и его «Фанчи-Инвест» это уникальный случай. Молодой парень целых пять лет противостоит чиновникам, полиции и местной прокуратуре. Долгие годы он отбивался от многочисленных проверок, арестов, прошел через подпал собственного дама… Выстоял, выдержал, некоторые его доброжелатели были уволены с органов. За это время Р.Стефанчишен не просто выстоял, построил очень современное предприятие где не только обрабатывают землю, но и имеют современные складские помещения и собственные производственные мощности по переработке сельхозпродукции; создал свой парк сельхозтехники и большегрузных автомобилей; продает 90 % продукции в другие страны; смог перевести производство продукции в Европу, а также уже наладил абсолютно новый вид деятельности – строительный бизнес, который занимается проектированием и возведением промышленных объектов разных форм сложности.

Пример «Фанчи-Инвест» и его директора показывает, что в Украине можно эффективно противостоять репрессивной системе силовиков и чиновников и это не мешает наладить многомиллионный чистый бизнес.