26 октября в украинский прокат выходит фильм Владимира Лерта “Мир вашему дому!”

Это первая украинская экранизация пьесы “Поминальная молитва” Григория Горина, по мотивам рассказов классика еврейской литературы Шолом-Алейхема.

Она повествует о жизни евреев в украинской деревушке. Кинокартина была снята на киностудии в Нежиловичах под Киевом и в столичном музее Пирогово.

“Историю про молочника Тевье легендарного автора Шолом-Алейхема знают и любят многие поколения читателей, – рассказал Почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков, – современное прочтение этой истории талантливая команда готовила несколько лет. Мы с нетерпением ожидаем премьеры этого фильма. Такое кино объединяет украинский и израильский народы, напоминает о нашей давней совместной истории. Но более того – дает возможность посмотреть на привычную нам пьесу с точки зрения 21 века”.

Почетный консул также отметил, что собирается включить просмотр этого кинофильма в свой благотворительный проект “Кино для детей”, в рамках которого два раза в месяц тяжелобольные дети из ОХМАТДЕТа смотрят кино в РЦ”Ультрамарин”.



На фото – Почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков.

По материалам Рупор.инфо