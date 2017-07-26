До 1 серпня проект «Українська пісня» чекає на заявки від молодих виконавців

Хедлайнерами Національного телепроекту «Українська пісня», який відбудеться 26 серпня на «Арені Львів», будуть співачка Злата Огнєвіч, гурти «Тартак», «Антитіла», «Скрябін»…

До Дня незалежності України, 26 серпня, на «Арені Львів» відбудеться фінал масштабного Національного телепроекту «Українська пісня / Ukrainian Song Project». Того дня на одній сцені у грандіозному концерті-марафоні разом із найвідомішими українськими зірками Златою Огнєвіч, гуртами «Тартак», «Антитіла» та «Скрябін» виступлять молоді виконавці – фіналісти проекту. За понад місяць оргкомітет «Української пісні» отримав понад 200 заявок від представників нової генерації української музики. Прийом анкет триває до 1 серпня.

Національний телепроект «Українська пісня / Ukrainian Song Project» започатковано торік з метою пошуку, розповсюдження та промоції україномовної музики різних жанрів як в Україні, так і за кордоном. За словами організаторів, головне завдання проекту – створення музичного простору із новим українським обличчям. Обличчям, яке стане подією не лише для України, а й набуде міжнародного значення. Гасло Ukrainian Song Project – «Україна чекає, Україна вимагає української пісні!».

Подати заявку на участь в «Українській пісні 2017» до 1-го серпня можуть виконавці та гурти з України та з-за кордону, які співають українською мовою. Відбір музичних композицій відбувається у таких жанрах: популярна музика, танцювальна музика, рок-музика, акустична музика. Перевага при відборі надається пісням молодих виконавців, які могли б стати хітовими та наповнити український музичний простір якісним контентом. Анкета для учасників: https://goo.gl/forms/plGKOJJCcZMM5g9Q2

На початку серпня оргкомітет телепроекту «Українська пісня / Ukrainian Song Project» оголосить імена близько 15-ти фіналістів. Усі вони уже 26 серпня, до Дня незалежності України, матимуть чудову нагоду заспівати свої пісні на «Арені Львів» – на гігантській мультимедійній сцені у грандіозному концерті-марафоні поруч із відомими українськими артистами.

Залиште свою думку!