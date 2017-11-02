1 млрд гривень на створення нового освітнього простору закладено у бюджеті на 2018 рік

Ці гроші мають бути використані на обладнання для всіх перших класів в Україні

Про це повідомила міністр освіти Лілія Гриневич під час наради з керівниками обласних управлінь освіти.

«2018 рік пройде під гаслом Нової української школи. Тому ми маємо виконати 3 завдання: підтримати та навчити вчителів, створити новий освітній простір і привести в школи сучасні технології. Щодо підготовки вчителів, взимку ми запускаємо дистанційний курс для них, зараз уже закінчуємо фінальні тренінги з підготовки тренерів, які проводитимуть очні сесій з педагогами. Дуже важливо, щоб процес навчання був злагоджено організований. Тренери, яких ми підготуємо, мають отримати майданчики в інститутах післядипломної педагогічної освіти, а також по області, аби вони могли їздити. Це буде краще – щоб не збирати всіх вчителів у центрі, а щоб тренер міг до них приїхати», – розповіла Лілія Гриневич.

Стосовно нового освітнього середовища, міністр підкреслила, що місцеві органи мають відповідально поставитись до усіх закупівель.

«Це вже підготовка до 1 вересня, роботи багато. Завдяки сприянню та розумінню з боку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана в проекті бюджету на 2018 рік закладено 1 млрд гривень на закупівлю обладнання для перших класів по всій Україні, адже вони навчатимуться відповідно до реформи Нова українська школа. Ми не будемо здійснювати закупівлі централізовано, а передамо гроші на місця. Також ми дамо перелік необхідного обладнання. Ми вже зараз розпочинаємо роботу над цим переліком, просимо вас надати до нього пропозиції, адже усі ці матеріали є у вас в пілотних школах. Оцініть разом з вчителями, що дійсно допомагає в роботі, можливо, потрібно ще щось додати, і тоді ми зможемо оптимально отримати усе необхідне для школярів приладдя», – додала міністр.

За матеріалами osvita.ua

Залиште свою думку!