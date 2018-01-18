﻿﻿ Випускники шкіл не зможуть зареєструватися на офіційну сесію ЗНО, якщо не матимуть паспорта

Виняток становлять лише учасники ЗНО, які не отримали паспорт, бо проживають на окупованих територіях. Норма діє також для іноземців та осіб без громадянства.

Раніше школярі, яким не виповнилося 16 років, могли подавати копію свідоцтва про народження. Утім, цьогоріч цю норму скасували, повідомляють в УЦОЯО.

Ці зміни відбулися відповідно до законодавства України, кажуть у відомстві. Адже зараз паспорт громадянина України отримують у 14-річному віці.

За матеріалами gazeta.ua

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